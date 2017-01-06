Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

(Görüntülü Haber) Birgi'de 10 işyeri sahibine hırsız şoku

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ilçesinin tarihi ve turistik mahallesi Birgi'deki hediyelik eşya ve doğal gıda ürünleri satan toplam 10 işyerinden aynı gece hırsızlık yapıldı. Jandarma, hırsızların yakalanması...

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ilçesinin tarihi ve turistik mahallesi Birgi'deki hediyelik eşya ve doğal gıda ürünleri satan toplam 10 işyerinden aynı gece hırsızlık yapıldı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Birgi Mahallesi'ndeki, mahalle ile aynı adı taşıyan mezarlığın yanında bulunan, erişteden patatese kadar pek çok doğal ürün ile tülbentten ve şaldan tespihe kadar çok sayıda hediyelik eşyanın satıldığı 10 işyerinden hırsızlık yapıldı. Hırsızlık, sabah mezarlık görevlilerinin işyerlerinin kapı kilitlerinin demir makası ile kesildiğini farkedip, jandarmaya haber vermeleri üzerine ortaya çıktı. Hırsızların, dükkanlarda satılan pek çok ürün ile iki motorlu testerenin yanı sıra, bir işyeri sahibinin montunu çaldıkları belirlendi. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iki kişi oldukları sanılan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55