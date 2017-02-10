BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ve A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığını saptadı. Jandarma ekipleri savcılık kararıyla şüphelileri Aşağı Eşme Mahallesi’ndeki evlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Birecik’te terör propagandasına 2 gözaltı
BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ve A.Ş.'nin sosyal medya...
10 Şubat 2017 Cuma 13:34
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