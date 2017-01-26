(Görüntülü Haber) Birecik’te, iş yerindeki hırsızlık kameraya takıldı

BİRECİK(Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, elektronik malzemesi satan bir iş yerinin kapısını tornavidayla açan şüphelinin içeriden cep telefonu, bilgisayar ve motosiklet çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, gece geç saatlerinde Meydan Mahallesi'nde bulunan Ali Sıra'ya ait elektronik malzemesini satan iş yerinde meydana geldi. Yüzünü atkıyla gizleyen kimliği belirsiz kişi, gece geç saatlerinde iş yerinin önüne geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra tornavidayla kapısını açtığı işyerine girdi. İçeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve motosikleti çalan şüpheli kaçtı. Sabah geldiği işyerinde hırsızlığı fark eden Ali Sıra'nın ihbarı üzerine gelen polis, parmak izi araştırması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarında eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.