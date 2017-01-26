Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

(Görüntülü Haber) Birecik’te, iş yerindeki hırsızlık kameraya takıldı

BİRECİK(Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, elektronik malzemesi satan bir iş yerinin kapısını tornavidayla açan şüphelinin içeriden cep telefonu, bilgisayar ve motosiklet çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay,...

BİRECİK(Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, elektronik malzemesi satan bir iş yerinin kapısını tornavidayla açan şüphelinin içeriden cep telefonu, bilgisayar ve motosiklet çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, gece geç saatlerinde Meydan Mahallesi'nde bulunan Ali Sıra'ya ait elektronik malzemesini satan iş yerinde meydana geldi. Yüzünü atkıyla gizleyen kimliği belirsiz kişi, gece geç saatlerinde iş yerinin önüne geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra tornavidayla kapısını açtığı işyerine girdi. İçeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve motosikleti çalan şüpheli kaçtı. Sabah geldiği işyerinde hırsızlığı fark eden Ali Sıra'nın ihbarı üzerine gelen polis, parmak izi araştırması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarında eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.