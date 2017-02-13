Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bir ahırda çıkan ve itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 10 ton saman küle döndü. Yangın, dün gece Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir ahırda meydana geldi. Sahibinin adı öğrenilmeyen ve içerisinde hayvan bulunmayan ahırda yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ahırda bulunan 10 ton samanın küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(Görüntülü Haber) Birecik'te ahır yangını
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bir ahırda çıkan ve itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 10 ton saman küle döndü. Yangın, dün gece Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir ahırda meydana geldi....
13 Şubat 2017 Pazartesi 17:46
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