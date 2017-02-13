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(Görüntülü Haber) Birecik'te ahır yangını

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bir ahırda çıkan ve itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 10 ton saman küle döndü. Yangın, dün gece Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir ahırda meydana geldi....

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bir ahırda çıkan ve itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 10 ton saman küle döndü. Yangın, dün gece Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir ahırda meydana geldi. Sahibinin adı öğrenilmeyen ve içerisinde hayvan bulunmayan ahırda yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ahırda bulunan 10 ton samanın küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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