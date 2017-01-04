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(Görüntülü Haber) Bir kamyon faciası daha bu kez kurban 7 yaşında bir çocuk

* Beton mikseri kaldırımda yürüyen iki çocuktan birini ezdi Ersan SAN, İstanbul Esenyurt'ta bir beton kamyonu 7 yaşında bir çocuğun ölümüne neden oldu. Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Mervan Buldu sokağa girmek için...

* Beton mikseri kaldırımda yürüyen iki çocuktan birini ezdi Ersan SAN, İstanbul Esenyurt'ta bir beton kamyonu 7 yaşında bir çocuğun ölümüne neden oldu. Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Mervan Buldu sokağa girmek için manevra yapan kamyonun tekerlekleri altında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç olay kaldırımı gören bir kameranın kaydına da yansıdı. Kayıtlarda çocuğun arkadaşıyla kaldırımda ilerlemesi görülüyor. Çocuklar kaldırımın sonuna ulaştığında sokağa girmeye başlayan kamyon görülüyor. Çocuklardan biri geride olduğu için kamyonun altına girmekten kurtuluyor ama Mervan Buldu ön tekerleklerin altında kalıyor. Olayda feci şekilde hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni olay yeri incelmesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Beton kamyonun sürücüsü gözaltına alında. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine koşan çocuğun yakınları incelemenin sürdüğü anlarda ve sonrasında gözyaşı döktü

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