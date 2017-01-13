BİNGÖL, () - BİNGÖL Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" düzenlendi. 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, 31 Aralık 2016 – 07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bingöl Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 7 adet sığınak ve bir adet depo tespit edilerek imha edildi. Tespit edilen depo ve sığınaklarda, el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.
(Görüntülü Haber) Bingöl'de komandoların ağır kış şartlarında 8 gün süren operasyonu
BİNGÖL, () - BİNGÖL Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" düzenlendi. 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı...
13 Ocak 2017 Cuma 16:18
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