(Görüntülü Haber) Bingöl'de komandoların ağır kış şartlarında 8 gün süren operasyonu

BİNGÖL, () - BİNGÖL Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" düzenlendi. 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, 31 Aralık 2016 – 07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bingöl Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 7 adet sığınak ve bir adet depo tespit edilerek imha edildi. Tespit edilen depo ve sığınaklarda, el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.