Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de ilk kez jandarma ve polis ekipleri ortaklaşa asayiş uygulaması yaptı. Bingöl'de saat 18.00'da başlayan asayiş uygulaması, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 50 güvenlik noktası oluşturuldu. Oluşturulan noktalarda araçlar, narkotik köpeği 'Kiraz'ın da kullanımıyla didik didik arandı ve kimlik ile üst aramaları yapıldı. Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, güvenlik noktalarını birlikte gezerek denetledi. Kentte ilk kez jandarma ve emniyet personellerinin birlikte uygulama yaptığını belirten Vali Köşger, "Ben hem Jandarma Alay Komutanımıza, hem Emniyet Müdürümüze, onların personellerine ve uygulamaya katılan tüm personellere huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.
(Görüntülü Haber) Bingöl'de emniyet ve jandarmadan asayiş uygulaması
Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de ilk kez jandarma ve polis ekipleri ortaklaşa asayiş uygulaması yaptı. Bingöl'de saat 18.00'da başlayan asayiş uygulaması, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri...
10 Şubat 2017 Cuma 21:57
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