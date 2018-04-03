Nilüfer DEMİR BODRUM(Muğla),() Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılıktan hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan 'binbir surat' lakaplı 53 yaşındaki Sabri Fidan, polis tarafından yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, dolandırıcılık suçundan 2014 yılında konulduğu İzmir'deki açık ceza infaz kurumundan bir süre önce firar eden 'binbir surat' lakaplı Sabri Fidan'ın Bodrum'da olduğunu öğrendi. Cezaevi firarisi Fidan, bir kafede otururken polis tarafından yakalandı. Hakkında verilmiş 10.5 yıl hapis cezası bulunan ve 21 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu anlaşılan Fidan, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, yeniden cezaevine götürüldü.
(Görüntülü Haber) Binbir surat lakaplı cezaevi firarisi, Bodrum'da yakalandı
Nilüfer DEMİR BODRUM(Muğla),() Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılıktan hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan 'binbir surat' lakaplı 53 yaşındaki Sabri Fidan, polis tarafından yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü...
03 Nisan 2018 Salı 16:27
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