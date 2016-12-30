Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON’da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu bulunması üzerine aracın sürücüsü 34 yaşındaki Ali. K.G.’nin günlük kiraladığı evde arama yapıldı. Evde 4 bilgisayar kasasına gizlenmiş 4 kilo 383 gram kubar esrar ele geçirildi. Ali K.G. ile evde bulunan Muhittin Ş.T. gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda dün akşam saatlerinde yol kontrolünde bir otomobil durdurularak araçta arama yapıldı. Ali K.G. yönetimindeki 34 plakalı araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddeye rastlayan narkotik ekipleri, çalışmalarını genişleterek şüpheli şahsın kaldığı eve baskın düzenledi. Ali K.G.'nin Pelitli Mahallesi’nde günlük kiraladığı evde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 bilgisayar kasasına gizlenmiş 4 kilo 383 gram kubar esrar maddesi ve 9 milimetre çapında 10 mermi ele geçirildi. Olay sonrası evde bulunan Muhittin Ş.T. ile araç sürücüsü Ali K. G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Bilgisayar kasasından esrar çıktı
Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON’da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu bulunması üzerine aracın sürücüsü 34 yaşındaki Ali. K.G.’nin günlük kiraladığı evde arama yapıldı. Evde 4 bilgisayar kasasına gizlenmiş...
30 Aralık 2016 Cuma 18:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.