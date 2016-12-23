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(Görüntülü Haber) Bileklerini kesen taksiciyi arkadaşının ihbarı kurtardı

ŞİŞLİ'de bir taksi şoförü arkadaşını arayarak kendini kötü hissettiğini söyledi ve telefonu kapadı. Telefon görüşmesinden sonra bileklerini kesip intihara kalkışan taksici arkadaşının ihbarı sayesinde kurtuldu. Olay, Şişli...

ŞİŞLİ'de bir taksi şoförü arkadaşını arayarak kendini kötü hissettiğini söyledi ve telefonu kapadı. Telefon görüşmesinden sonra bileklerini kesip intihara kalkışan taksici arkadaşının ihbarı sayesinde kurtuldu. Olay, Şişli Sıracevizler Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 THD 57 plakalı taksinin şoförü iki çocuk babası Metin Ünlü (28) Feriköy Mezarlığı yakınında aracını park ettikten sonra, telefonla arkadaşı gece şoförünü aradı. Ünlü, şoför arkadaşına kendini kötü hissettiğini söyledikten sonra telefonu kapadı. TELEFONA CEVAP VERMEYİNCE... Telefonla geri aramasına rağmen cevap alamayan arkadaşı, bir başka arkadaşının aracıyla Metin Ünlü'nün bulunduğu yere gitti. Ünlü'yü bilekleri kesilmiş şekilde bulan adam durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baygın haldeki Metin Ünlü polis yardımıyla taksiden çıkarılarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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