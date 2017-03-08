(Görüntülü Haber) Bilecik'te yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan zanlı yakalandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'in merkez Gülümbe Köyü'nde 72 yaşındaki Ömer Arı'yı başına sert cisimle vurarak öldüren, eşi 70 yaşındaki Ayşe Arı'yı da dövdüğü öne sürülen zanlı 29 yaşındaki Ersin A. jandarma ekiplerince yakalandı. Olay geçen 1 Mart gecesi merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde meydana geldi. Ömer Arı ile eşi Ayşe Arı'nın oturduğu tek katlı bahçeli eve, yüzüne maske takarak giren zanlı, Ömer Arı'yı evin avlusunda başına sert cisimle vurarak öldürdü. Daha sonra evin içerisinde televizyon izleyen Ayşe Arı'yı da dövüp ellerini arkadan bağlayan zanlı, olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Arı Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde katil zanlısı olarak Ersin A. yakalandı. Suçunu itiraf ettiği ve olayı para için yaptığını söylediği öne sürülen Ersin A. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. YAŞADIĞI KORKUNÇ OLAYI ANLATTI Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Ayşe Arı da yaşadığı korkunç geceyi muhabirine anlattı. Olay gecesi tanımadığı bir kişinin evlerine geldiği ve kendisine 'Amca avluda öldü seni de öldürürüm, paraları çıkart" dediğini söyleyen Ayşe Arı şöyle konuştu: "Yanıma bir anda biri çıka geldi oturdu. Hoş geldin sefa geldin ama sen kimsin? Nerelisin dedim? 'Bitlisliyim ben' dedi. 'Paraları çıkart, paraları çıkart' diyerek beni tekmelemeye başladı. Oğlum Allah'tan korkmuyor musun sen? Oğlum dövme beni Allah var yukarıda korkmuyor musun? dedim. Tabancası vardı. 'Amca öldü avluda, seni de öldürürüm' dedi. Öldür dedim, beni de öldür. Yüzünü kapatmıştı. Yüzünü üç defa açmaya çalıştım ama açamadım. Durmadan beni dövdü. Bana 'Varmış paraların, var diyorlar, çıkart paraları çıkart öyle diyor. Ellerimi, ağzımı bağladı. 'Amcayı öldürdüm avluda, seni de öldüreceğim' diyordu. Botları vardı ayağında tekmeyle vuruyordu bana. Burnumdan kan aktı gitti. Ensemden bir vurdu, sanki gözlerim ikisi de kör oldu. O geldiği zaman televizyon seyrediyordum ben. Eşim 'ezana beş dakika var ben camiye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Camiye giderken yakalamış demek ki, saklanmış, onu avluda öldürmüş. Beni de öldü diye bıraktı. Bağırıp yardım istedim. Komşular geldi. Köylülere 'örtüverin başımı, ellerimi çözüverin' dedim. Onlar da ' Yok, jandarma görsün öyle çözeceğiz ' dediler."