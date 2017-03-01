(Görüntülü Haber) Bilecik'te polis ve jandarmanın ortak yol uygulaması

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'te polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa yol denetimi yaptı. Denetimde durdurulan araç ve içerisindeki kişiler tek tek arandı. Çevreyolu Bilecik Otogarı yakınlarında gerçekleştirilen yol uygulamasına Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli 50 polis ile İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 50 asker katıldı. 100 kişilik ekip, İstanbul ve Eskişehir yönüne gitmekte olan araçları durdurdu. Araç içerisinde bulunan kişileri tek tek arayan ekipler, araçları da eğitilmiş jandarma köpeğiyle birlikte aradı. Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muammer Ergaş da uygulama yerine gelerek çalışmaları izledi.