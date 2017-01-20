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(Görüntülü Haber) Bilecik'te FETÖ şüphelisi 22 eski emniyet mensubu tutuklandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen 22 eski emniyet mensubu tutuklandı. FETÖ/PDY...

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen 22 eski emniyet mensubu tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 12 Ocak'ta, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile komiserlerin de bulunduğu 24 emniyet mensubu yakalandı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, savcılık savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 22 kişi tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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