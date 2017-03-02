(Görüntülü Haber) Bilecik'te evinde öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'in merkez Gülümbe Köyü'nde evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başına sert cisimle vurularak öldürülen 74 yaşındaki Ömer Arı toprağa verildi. Merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde dün gece, Ömer Arı ile eşi 70 yaşındaki Ayşe Arı'nın oturduğu tek katlı bahçeli eve hırsızlık amacıyla girdikleri sanılan yüzlerinde maske olduğu belirtilen kişi ya da kişiler, çifte saldırdı. Başına sert bir cisimle vurulan Ömer Arı öldü, eşi Ayşe Arı da elleri arkadan bağlanıp dövüldü. Yaralanan Ayşe Arı Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer Arı için bugün Gülümbe Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Arı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.