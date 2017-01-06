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(Görüntülü Haber) Bilecik'te 2 araçta 5 kilo esrar, 5 gözaltı

Cafer ELMAS / BOZÜYÜK(Bilecik), () - BİLECİK'in Bozüyük İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 otomobilde toplam 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet...

Cafer ELMAS / BOZÜYÜK(Bilecik), () - BİLECİK'in Bozüyük İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 otomobilde toplam 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) ekipleri, Bozüyük girişinde 2 otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 araçtan biri kısa süren kovalamaca sonucunda bir alışveriş merkezi önünde yakalandı. Değer araç ise belediye kavşağında yolu kesen polis araçlarına çarparak durdu. Her iki araçta bulunan A.K., F.B., F.Y., E.Y. ve E.N. gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Götürüldükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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