(Görüntülü Haber) Bıçaklı market gaspı güvenlik kamerasında

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()-SAMSUN'da bir markette kasiyeri bıçakla yaraladıktan sonra kasadaki 1963 lirayı gasp ettikleri iddia edilen 3 şüpheliden 1'i polisin takibi sonucu yakalandı. 2'sinin ise işledikleri gasp ve uyuşturucu ticareti suçlarından cezaevinde olduğu belirlendi. Gasp anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay yaklaşık 5 ay önce İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi Uzunmahmut Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A. (30), İsmail T. (36) ve Hakan Ç. (40) bir marketin kapanma saatine yakın müşteri gibi içeri girdi. Başlarında kapüşon geçiren şüphelilerden İsmail T., kasiyer İnci A.'nın (30) görev yaptığı kasanın önüne geldi. İçeride müşteri bulunmamasından faydalanan şüpheli, kasiyeri bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 1963 lirayı gasp etti. Ardından da İnci A.'yı bel kısmından bıçakla yaralayıp arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan gasp büro amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamerası dahil toplam 102 güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyip 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışma sırasında gasp şüphelilerinden Hakan Ç.'nin 2 gün önce 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Samsun'da, İsmail T.'nin ise 2 ayrı gasp olayından İstanbul'da cezaevinde olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Oktay A.'nın da İstanbul'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine 5 kişilik özel ekip, İstanbul'a giderek dün Oktay A.'yı Ümraniye'de saklandığı evde yakalayıp Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan market gasbı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.