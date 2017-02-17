NEVŞEHİR,() - NEVŞEHİR’de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Enes Dağdibi'nin katil zanlısı 23 yaşındaki Ömer Küsmez, tutuklandı. Nar Beldesinde dün saat 10.00'da Orta Mahalle Dere sokakta Enes Dağdibi evinin yakınlarında öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu ekiplerinin kamera ve mobese kayıtlarından belirlediği Ömer Küsmez gözaltına alındı. Enes Dağdibi'yi aralarındaki husumet olduğu için çıkan kavgada bıçaklayan Ömer Küsmez, poliste alınan ifadesenin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Görüntülü Haber) Bıçaklanan gencin cinayet zanlısı tutuklandı
NEVŞEHİR,() - NEVŞEHİR’de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Enes Dağdibi'nin katil zanlısı 23 yaşındaki Ömer Küsmez, tutuklandı. Nar Beldesinde dün saat 10.00'da Orta Mahalle Dere sokakta Enes Dağdibi...
17 Şubat 2017 Cuma 15:46
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