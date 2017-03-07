Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...

(Görüntülü Haber) Bıçakla intihara kalkışan şizofreni hastasına gazlı müdahale

Zafer BARIŞ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de annesiyle birlikte oturduğu evde bıçakla intihara kalkışan şizofreni hastası 56 yaşındaki Mehmet Maraşlı uzun süre ikna edilemeyince, polisin gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay,...

Zafer BARIŞ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de annesiyle birlikte oturduğu evde bıçakla intihara kalkışan şizofreni hastası 56 yaşındaki Mehmet Maraşlı uzun süre ikna edilemeyince, polisin gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 42'nci sokaktaki 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Almanya'da 20 yıl çalışan ve 10 yıl önce eşinden ayrılan Mehmet maraşlı, memleketine dönerek annesi 78 yaşındaki Asiye Maraşlı'nın yanına yerleşti. Şizofreni hastası olduğu belirtilen maraşlı, bugün bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini odaya kilitleyen, eşyaları kıran Mehmet Maraşlı'ya müdahale edemeyince durumu polise bildirdi. Maraşlı, eve gelen polislere de direnince bu kez psikolog geldi ve kendisini ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabalara rağmen ikna olmayan Maraşlı'ya polisler, kilitli kapıyı kırıp gazla müdahale etti. Gazdan etkilenen Maraşlı'nın elindeki bıçağı alan polisler, kelepçeleyerek dışarıya çıkardı. Maraşlı, daha sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.