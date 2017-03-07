(Görüntülü Haber) Bıçakla intihara kalkışan şizofreni hastasına gazlı müdahale

Zafer BARIŞ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de annesiyle birlikte oturduğu evde bıçakla intihara kalkışan şizofreni hastası 56 yaşındaki Mehmet Maraşlı uzun süre ikna edilemeyince, polisin gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 42'nci sokaktaki 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Almanya'da 20 yıl çalışan ve 10 yıl önce eşinden ayrılan Mehmet maraşlı, memleketine dönerek annesi 78 yaşındaki Asiye Maraşlı'nın yanına yerleşti. Şizofreni hastası olduğu belirtilen maraşlı, bugün bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini odaya kilitleyen, eşyaları kıran Mehmet Maraşlı'ya müdahale edemeyince durumu polise bildirdi. Maraşlı, eve gelen polislere de direnince bu kez psikolog geldi ve kendisini ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabalara rağmen ikna olmayan Maraşlı'ya polisler, kilitli kapıyı kırıp gazla müdahale etti. Gazdan etkilenen Maraşlı'nın elindeki bıçağı alan polisler, kelepçeleyerek dışarıya çıkardı. Maraşlı, daha sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.