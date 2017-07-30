ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi. Beytüşşebap İlçesi Faraşin bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bugün bir grup teröristin yerini tespit etti. Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devma ettiği bildirilidi.
(Görüntülü Haber) Beytüşşebap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi. Beytüşşebap İlçesi Faraşin bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren...
30 Temmuz 2017 Pazar 10:07
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