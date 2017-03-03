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(Görüntülü Haber) Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, Belediyeye kayyum olarak atandı (Yeniden)

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman'ın yerine, İlçe Kaymakamı Murat...

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman'ın yerine, İlçe Kaymakamı Murat Şener kayyum olarak atandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında DBP'li Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman, 2 Mart tarihinde gözaltını alındıktan sonra, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Eski başkan Ataman'ın emniyetteki sorgusu sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Murat Şener, Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirme sonrası bu sabah belediye binasına gelen polis, önlem olarak binada arama yaptı. Yapılan aramanın ardından belediye binasına büyük bir Türk Bayrağı asıldı.

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