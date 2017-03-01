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(Görüntülü Haber) Beytüşşebap'ın DBP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesinde sürdürülen bir soruşturma kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman, bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. Beytüşşebap'ın Demokratik Bölgeler...

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesinde sürdürülen bir soruşturma kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman, bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. Beytüşşebap'ın Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında evinde ve Belediyede yapılan aramalardan sonra gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ataman'ın iki akrabasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

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