(Görüntülü Haber) Beypazarı protokolünden köylünün sorunları yerinde dinlendi
26 Şubat 2017 Pazar 11:49
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