BEYPAZARI (Ankara), () - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, art arda patlama meydana geldi. Olay yerine yakın yerde, 1 gencin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Beypazarı'da tüp depolarında patlama (2)
BEYPAZARI (Ankara), () - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, art arda patlama meydana geldi. Olay yerine yakın yerde, 1 gencin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk...
12 Mart 2018 Pazartesi 14:39
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