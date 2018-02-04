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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'ndaki çatı yangını mahalleyi sokağa döktü

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu....

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu. Yangın, Kadı Mehmet Mahallesi Akbaba Yokuşu Sokakta saat 15.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdaki dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Şişli ve Fatih'ten itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Mahalle sakinleri de yangın nedeniyle panik yaşayarak ,kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

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