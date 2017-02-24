(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını

Murat DELİKLİTAŞ -Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, ihbar üzerine tespit edilen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, bir miktar extacy ve esrar ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uyuşturucu ihbarının ardından Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, saat 22.00 sıralarında tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda, ev sahiplerince kapısı açılmayan bazı evlere koç başı yardımıyla girildi. Polis, operasyon süresince evlerde, çevredeki metruk binalarda, çöplerin içinde ve park halindeki araçların altında arama yaptı. Park halindeki otomobilin altında, bir poşet içerisinde bir miktar extacy ve esrar ele geçirildi. Operasyonda, biri kadın iki kişi de gözaltına alındı.