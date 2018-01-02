Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan Hakan Akgün; otomobilini yol kenarına park eden ve inmek için kapıyı açan Turgay Taşdemir'in kapısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Akgün yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda trafik kazası; 1 yaralı
Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde motosikleti ile seyir halinde...
02 Ocak 2018 Salı 17:03
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