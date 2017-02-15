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(Görüntülü Haber)Beyoğlu'nda tabut şeklindeki kutu polisi alarma geçirdi

* Beyoğlu'nda kaldırıma bırakılan tabut şeklindeki kutu polisi alarma geçirdi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra fünye ile patlatılan paketten gazete parçaları çıktı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSTANBUL...

* Beyoğlu'nda kaldırıma bırakılan tabut şeklindeki kutu polisi alarma geçirdi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra fünye ile patlatılan paketten gazete parçaları çıktı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSTANBUL Beyoğlu Taksim-Dolapdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında kaldırımda tabut şeklinde bir kutu olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra uzaman ekibe haber verdi. Bomba imha uzmanının fünye yerleştirdiği kutu büyük bir gürültüyle patlatıldı. Şüpheli kutudan gazete parçaları çıktı. Kutuda bomba olmadığının anlaşılması üzerine cadde yeniden trafiğe açıldı.

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