(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda silahlı soygun

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Beyoğlu'nda bir market silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 15.300 TL'yi alarak otomobille kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. SİLAHLI, MASKELİ 2 KİŞİ Olay, Kaptanpaşa Mahallesi, Sinan Paşa Yumak Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil ile markete gelen silahlı, yüzleri maske ellerinde eldiven bulunan 2 soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti.Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular kasada bulunan 15.300 lirayı alarak kendilerini bekleyen otomobille kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. SOYGUN KAMERADA Market soygunu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, markete gelen silahlı 2 soyguncunun market görevlisini silah zoruyla arka tarafta bulunan ofis bölümüne götürmesi ve paralarla dışarı çıkması görülüyor.Bir soyguncu ise market girişinde silahla nöbet tutuyor.