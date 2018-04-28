Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() BEYOĞLU'NDA metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralan olmazken park halindeki bir araç zarar gördü. Olay saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta oldu. Metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Çökme sırasında kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda metruk binada çökme
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() BEYOĞLU'NDA metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralan olmazken park halindeki bir araç zarar gördü. Olay saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta...
28 Nisan 2018 Cumartesi 14:47
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