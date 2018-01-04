Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu (1)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
04 Ocak 2018 Perşembe 11:10
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