(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında...

İSTANBUL Cihangir'de, kurusukıdan bozma saçma atar tabanca ile bıçağın kullanıldığı ve iki kişinin yaralandığı kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Cihangir Mahallesi'nde saa18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hamza İnç ile 3 kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasından Hamza İnç, belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma saçma atar tabancayı çıkarıp gençlere ateş etti.



Gençlerden biri isabet eden saçmalardan yaralandı. Bunun üzerine gençlerden biri bıçak getirip İnç'i bacağından ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Aralarında saçmalardan yaralanan kişinin de olduğu 3 genç, İnç'in elindeki silahı alıp kaçtı. Çevredekilerin ihaberı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza İnç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Kavga anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniya saniye yansıdı. Görüntülerde, Hamza İnç'in 3 genç ile kavga ettiği, elindeki silahı doğrulttuğu gençlerin kaçtıkları, daha sonra tekrar gelerek İnç'i bıçakladıkları ve elinden tabcayı alarak kaçtıkları görülüyor.