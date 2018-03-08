(Görüntülü Haber) 'Beyoğlu cinayeti'nin İran uyruklu zanlısı Bursa'da araç gasp ederken yakalandı (2)

İSTANBUL POLİSİNE TESLİM EDİLECEK İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde apart otelde bir kişiyi boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından gasp ettiği araç ile kaçan İran uyruklu Ashkan K, Bursa'da bir kadının otomobilini gasp etmeye çalışırken polis tarafından yakalandı. İlk ifadesi Bursa'da alınan Ashkan K. emniyetteki diğer işlemlerinin ardından soruşturmayı sürdüren İstanbul polisine teslim edilmek üzere yola çıktı.