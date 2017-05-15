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(Görüntülü Haber) Beylikdüzü'nde lüks sitenin havuzunda çocuk öldü

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.  Pazar sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede  yaşananan olayda, site görevlisi olarak...

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

Pazar sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede  yaşananan olayda, site görevlisi olarak çalışan Keskin ailesinin 3 yaşındaki çocukları Emre, annesinin ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Ardından sitenin havuzunda suya düştü. Bir süre sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan abi Emrah Keskin ise bu sırada kardeşinin havuzda yüzüstü yatmakta olduğunu gördü.

Havuzdan hemen çıkarılan minik Emre, evdekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. ancak doktorların yoğun bakım ünitesindeki tüm müdahalelerine rağmen minik Emre, bu sabah hayatını kaybetti. Minik Emre, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Samsun'a götürüldü.

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