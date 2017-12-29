Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Beylikdüzü'nde lüks sitede 2 kadın vuruldu (1)
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi...
29 Aralık 2017 Cuma 10:35
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