(Görüntülü Haber) Beykoz'daki değnekçi dehşeti kamerada (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Beykoz'da yaşanan değnekçi dehşeti kameraya yansıdı. Beykoz Kavacık'taki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden 'değnekçilik' yaparak pana istediği belirtilen kişi, bir kişinin aracını park ettiğini görünce yanına gitti. Para isteyen değnekçiye sürücü olumsuz yanıt verdi. DÖVİZ BÜROSUNA SIĞINDI Bunun üzerine önce aracın camını kıran değnekçi daha sonra sürücüye bıçakla saldırdı. Bacağından bıçaklanan sürücü kaçarak bir döviz bürosuna sığındı. Ancak değnekçi peşini bırakmadı. Saldırı döviz bürosu içinde de sürdü. Döviz bürosundaki saldırı da dakikalarca sürdü. Çevredekileri araya girmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada saldırıya uğrayan kişinin karısı da olay yerine geldi. Yakındaki bir işyerinde çalıştığı belirtilen kadın, eşini kanlar içinde görünce şoka girdi. Saldırgan çevredekileri de bıçakla tehdit etti. Yoldan geçen bir kadın uzun süre saldırganı ikna etmeye çalıştı. Saldırgan uzaklaştıktan sonra da o kadın yaralının yardımına koştu. Sürücünün bacağına tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı.