- Evde saksılar içinde hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı. Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Beykoz'da bir eve geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenledi. Polis kamerasına yansıyan operasyonda 42 saksı içinde hint keneviri, 5 lamba, 7 güç kaynağı, 2 havalandırma düzeneği, 4 ısıtıcı fan, 6 bidon bitki vitamini, 3 çuval gübre, ısıtıcı, dijital ısı göstergesi ve ortam nemlendirici cihaz ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan S.İ. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli S.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
(Görüntülü Haber)Beykoz'da uyuşturucu operasyonu kamerada
- Evde saksılar içinde hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı. Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına...
28 Ocak 2017 Cumartesi 12:22
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