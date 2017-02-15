Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı.
(Görüntülü Haber)Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı.
15 Şubat 2017 Çarşamba 08:40
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