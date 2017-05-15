Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, () Beykoz'da hafriyat kamyonuyla 2 minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
(Görüntülü Haber) Beykoz'da hafriyat kamyonu ile 2 minibüs çarpıştı (1)
Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, () Beykoz'da hafriyat kamyonuyla 2 minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:15
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