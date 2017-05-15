(Görüntülü Haber) Beykoz'da hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü, 6'sı öğrenci 8 yaralı (4)

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () Beykoz'da hafriyat kamyonu, bir öğrenci servisi ile minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Beykoz Reşadiye yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adının belirlenemdiği 34 KRZ 53 plakalı yüklü hafriyat kamyonu, virajda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Resul Soydemir yönetimindeki 34 RJH 94 plakalı öğrenci servisi ve Nihat Zamanis yönetimindeki 34 BD 1792 plakalı minibüse çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle Nihat Zamanis'in kullandığı minibüs hafriyat kamyonunun altında kaldı. 6 ÖĞRENCİ YARALI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Servisin içerisinde bulunan ilkokul öğrencilerinden 6'sının yaralandığı belirlendi. Hafif yaralı 6 öğrenci ve diğer minibüste bulunan 2 kişi ambulanslar ile hastanelere götürüldü. 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Minibüsün içerisinde sıkışan Nihat Zamanis ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Ancak ambulansa konulan Zamanis'in yolda hayatını kaybettiği belirlendi. HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ KAYIP 1 kişinin ölümüne 8 kişinin yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonunun sürücüsü, olaydan hemen sonra kayıplara karıştı. Sürücünün adının belirlenemediği kamyonun içerisinden Gökhan Atabey adına ruhsat çıktığı öğrenildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.