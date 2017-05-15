Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İSTANBUL Beykoz'da hafriyat kamyonu, bir öğrenci servisi ile minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Beykoz Reşadiye yolunda meydana geldi. Hafriyat kamyonu önce bir öğrenci servisine ardından da bir minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken 6'sı öğrenci 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü ise kayıplara karıştı.
(Görüntülü Haber) Beykoz'da hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü, 6'sı öğrenci 8 yaralı (3)
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İSTANBUL Beykoz'da hafriyat kamyonu, bir öğrenci servisi ile minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Beykoz...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:21
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