(Görüntülü Haber) Beyaz eşya mağazasını soyanlar yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, beyaz eşya mağazasının camlarını kırarak 5 bulaşık makinesi ile 5 ankastre set çalan 2 kişi yakalandı.



25 Ocak'ta Gölcük'te bir beyaz eşya mağazasının camlarını kırarak içeri giren hırsızlar, 5 bulaşık makinesi ve 5 ankastre set çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını tespit etti. Plaka takip sistemi sayesinde araç TEM yolu Gebze mevkiinde takibe alındı. Araçtakiler takip edildiklerini anlayarak kaçmaya başladı. Osmangazi Köprüsü'ne giren araç, polis ekiplerinin yolu ulaşıma kapatması sonucu durduruldu. Polis araçta bulunan E.E. ve A.U.'yu gözaltına aldı. E.E.'nin benzer suçlardan 12, A.U.'nun ise 4 kaydının bulunduğu belirlendi. 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.