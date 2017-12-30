Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında, beton pompasının döktüğü çimento, bitişikte 4 kişilik ailenin yaşandığı evin duvarını yıktı. Baba ile 6 aylık oğlu yıkılan duvarın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba-oğul hastanede tedavi altına alındı.
(Görüntülü Haber) Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı; Baba ile oğlu enkazın altında kaldı (1)
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında, beton pompasının döktüğü çimento, bitişikte 4 kişilik ailenin yaşandığı evin duvarını yıktı. Baba ile 6 aylık oğlu yıkılan duvarın...
30 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
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