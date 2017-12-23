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(Görüntülü Haber) Beton pompası inşaata devrildi, 1 kişi öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya beton dökümü sırasında dev pompa devrildi. Pompanın parçalarından bomun altında kalan 55 yaşındaki Sabri Damar, öldü. Olay bugün saat 15.00 sıralarında...

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya beton dökümü sırasında dev pompa devrildi. Pompanın parçalarından bomun altında kalan 55 yaşındaki Sabri Damar, öldü.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi 4014 sokaktaki yapımı devam eden inşaat halindeki binada meydana geldi. Üç katlı inşaat halindeki binanın son katına kamyon üstü beton pompasıyla beton dökümü yapıldığı sırada, pompanın bir ayağının bulunduğu toprak inşaata doğru çöktü. Dengesi kaybolan dev pompa, yana doğru devrilince, üzerindeki beton dökümünü sağlayan parçalarından bomu da inşaata devrildi. Bomun devrildiği sırada inşaatta bulunan işçilerden Sabri Damar, altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri, inşaatın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Sabri Damar'ın yakınları sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.

İnşaatta polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından, Sabri Damar'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

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