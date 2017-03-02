AKŞAM DA YOLDA LASTİK YAKTILAR Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde beton mikserinin çarptığı Berat Tahir Karaca'nın ağır yaralandığı kazaya tepki gösteren grup, olaydan 3 saat sonra da lastik yakıp Çermik karayolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, 1 kişiyi gözaltına alırken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
(Görüntülü Haber) Beton mikserinin çarptığı çocuk ağır yaralandı, mahalleli yolu kapattı (2)
AKŞAM DA YOLDA LASTİK YAKTILAR Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde beton mikserinin çarptığı Berat Tahir Karaca'nın ağır yaralandığı kazaya tepki gösteren grup, olaydan 3 saat sonra da lastik yakıp Çermik karayolunu trafiğe kapattı....
02 Mart 2017 Perşembe 21:54
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