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(Görüntülü Haber) Beton mikseri, midibüsle çarpıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde beton mikseri ile yolcu taşımacılığı yapan midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 17 kişi  yaralandı. Kaza, bugün öğle saatlerinden Saray...

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde beton mikseri ile yolcu taşımacılığı yapan midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 17 kişi  yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinden Saray İlçesi'nin girişindeki kavşakta meydana geldi. İlyas Demirbaş yönetimindeki 59 TG 533 plakalı beton mikseri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çerkezköy-Saray arasında yolcu taşıyan Mehmet Öztürk yönetimindeki 59 M 8553 plakalı midibüsle çarpıştı. Tedbirsizlik  ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada midibüste bulunan 55 yaşındaki Fikriye Yıldırım ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın öldü, her iki aracın sürüsünün de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Saray ve Çerkezköy İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Saray Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kürşat Çetinkaya olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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