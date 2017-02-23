(Görüntülü Haber) Besni’de inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN Besni İlçesi'nde inşaatın 7’nci katından düşen Suriyeli işçi 30 yaşındaki Ali Beku, öldü. Olay, sabah saatlerinde Hasan Tütün Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı süren inşaatta kalıpçı olarak çalışan Ali Beku, inşaatın en üst katında dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Beku, diğer inşaat işçilerinin çağırdığı sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Beku, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bu sırada Beku'nun ölüm haberini alan yakınları ile diğer inşaat işçileri ise hastane önünde gözyaşına boğuldu. Cesedi otopsi için morga konulan 3 çocuk babası Beku'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.