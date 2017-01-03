Motosikletin sahibi ortaya çıktı, polis yolu açtı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler çağrıldı. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı. İş aramak için geldiği Beşiktaş'ta motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili poli araştırma yaptı. Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'taki şüpheli motosiklet alarmı (2)
Motosikletin sahibi ortaya çıktı, polis yolu açtı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba...
03 Ocak 2017 Salı 15:30
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