(Görüntülü Haber)Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza saat 05.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, Karaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nihat Bel yönetimindeki 34 FU 8570 plakalı otomobil Karaköy istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan sürücü araçta sıkışırken, olayı gören diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise araç trafiğini tek şeritten sağladı. Otomobilde sıkışan sürücü Bel, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilin çekiciyle götürülmesinin ardından trafik normale döndü.