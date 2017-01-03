Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı (1)
Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor.
03 Ocak 2017 Salı 15:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.