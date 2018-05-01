İhsan YALÇIN - Can EROK Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta polis müdahalesi (1)
İhsan YALÇIN - Can EROK Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup...
01 Mayıs 2018 Salı 10:24
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.